Capodanno di lavoro per il Napoli: Ghoulam a grandi passi per il rientro

di Gennaro Arpaia

Niente sosta, perché quest’anno il calcio non va in vacanza. È così che il Napoli di Maurizio Sarri, dopo una notte di festeggiamenti contenuti, ma di allegria sparsa, è tornato a lavorare a Castel Volturno in vista del quarto di finale di domani in Coppa Italia, al San Paolo contro l’Atalanta di Gasperini.



Giornata di lavoro intenso anche e soprattutto per chi a questo 2018 dovrà chiedere tanto. Faouzi Ghoulam, dopo l’infortunio al crociato rimediato ad ottobre, continua il grande lavoro per il rientro. Stamattina, ripreso in palestra dal compagno Koulibaly, lavoro specifico sul ginocchio destro operato, con l’algerino smanioso di tornare in campo quanto prima e rimettersi a disposizione di un Sarri che ne aspetta il reintegro completo in rosa tra circa un mese. Sia Ghoulam che Milik sono attesi a Roma nei prossimi giorni da una visita di rito per conoscere gli effettivi tempi di recupero.

