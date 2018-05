di AnnaChiara Della Corte

Dopo il compleanno festeggiato in più tappe a Capri, tra torte con dedica, grandi feste e hotel di lusso, Aurelio De Laurentiis ha scelto un momento di relax prima in riva al mare, da Gemma, il ristorante e beach club a due passi dal porto, a Marina Grande. Sabato per pranzo De Laurentiis ha preferito i piatti della tradizione locale che oggi la cucina di Gemma ha impreziosito grazie alla consulenza dello chef Peppe Guida. Il ristorante, che porta il nome dell'attuale giovane proprietaria e quello della nonna «Gemma», pilastro della cucina caprese per ben tre generazioni, è divenuto tutt'uno con lo stabilimento Le Ondine, punto di partenza della storica maratona del golfo Capri-Napoli, dove fin dagli anni '50 gareggiano campioni internazionali. Un luogo dunque legato allo sport, non a caso scelto dal produttore e presidente del Napoli. Uno dei collaboratori, Gianni, ha così colto l'occasione per farsi immortalare con il presidente della sua squadra del cuore. Un De Laurentiis in versione vacanziera, stile casual-chic, con occhiali da sole ed espressione serena.

