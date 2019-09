In vacanza a Napoli da alcuni giorni, l'ex bomber azzurro Careca ha ricevuto in omaggio una t-shirt Quartieri spagnoli da Salvatore Visone, tifoso del Napoli che ha lanciato il brand per valorizzare la zona. Il campione brasiliano, 58 anni, ha giocato a Napoli dal 1987 al 1993 vincendo uno scudetto, la Coppa Uefa e la Supercoppa italiana.

