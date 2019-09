di Ciriaco M. Viggiano

SORRENTO - La sua presenza nei vicoli di Sorrento e sulla spiaggia di Positano non è passata inosservata. D'altra parte, al suo nome sono associate alcune delle pagine più gloriose della storia del calcio napoletano: uno scudetto, una coppa Uefa, una supercoppa italiana e tante altre memorabili imprese sportive. E così la visita in penisola sorrentina e in costiera amalfitana si è immediatamente trasformata in un bagno di folla per Careca: una reunion con i tifosi di cui l'ex centravanti brasiliano del Napoli, oggi opinionista sportivo, ha puntualmente pubblicato le immagini sul proprio profilo Instagram.



Sempre in grande forma a dispetto dei quasi 59 anni (li compirà il prossimo 5 ottobre), Careca ha visitato lo store di un marchio di abbigliamento sportivo. Dopodiché, accompagnato da alcuni amici, non ha resistito al richiamo della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. Immancabile la passeggiata nel centro storico di Sorrento e tra i vicoli di Positano, coronata poi da una cena in allegra compagnia: in entrambi i casi i tifosi del Napoli hanno fatto a gara per ottenere una fotografia insieme al loro idolo di un tempo, autore di qualcosa come 96 gol in 221 presenze con la maglia azzurra.



Gli scatti, pubblicati sul profilo Instagram di Careca, hanno fatto immediatamente il giro del web. Stesso discorso per le immagini che immortalano l'ex centravanti brasiliano all'interno dello stadio San Paolo, messo a nuovo in occasione delle Universiadi: «Questo è il palcoscenico della mia carriera che mi ha dato tantissima gioia e soddisfazione», ha scritto in un post Careca prima di abbracciare idealmente tutti i tifosi azzurri. Le parole del brasiliano hanno fatto incetta di "like" anche tra le vecchie glorie del Napoli. Qualche esempio? Fabio e Paolo Cannavaro, Pino Taglialatela, Jorginho e Caio, solo per citarne alcuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA