Ancelotti, carica da Champions: «Sarà dura anche per loro»

«Un girone molto difficile». L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti commenta così il sorteggio di Montecarlo. Ma dà anche la carica ai suoi e a tutto l'ambiente azzurro. «Giocheremo contro due candidate alla vittoria della Champions quali Psg e Liverpool. Ma sono convinto che sarà difficile anche per loro giocare contro il Napoli» si legge sul sito web ufficiale del club azzurro.



