Carica tifo: settore ospiti esaurito, in duemila a Parigi con il Napoli

di Pino Taormina

Inviato a Parigi



Non solo, come sosteneva Enrico IV, Parigi val bene una messa, ma vale anche due o tre giorni di ferie dal lavoro per seguire la squadra del cuore fin qui. Ecco l’invasione dei duemila: praticamente sold out il settore ospiti. Appena 19 biglietti sono stati restituiti al club parigino dal Napoli. Ma è facile prevedere che almeno un altro migliaio di napoletani saranno al Parco dei Principi. Sono previsti due voli charter che partiranno questa mattina in direzione di Orly: ma è stato difficile trovare un posto su tutti gli aerei in partenza da Capdichino direzione Parigi. Ci saranno molti tifosi che arriveranno dal vicino Belgio e dalla Germania. Saranno 47mila le persone che assisteranno al match.

