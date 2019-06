«Carmando cittadino onorario», al via la petizione a Napoli

Una petizione per chiedere il conferimento della cittadinanza napoletana a Salvatore Carmando, il massaggiatore di Diego Armando Maradona e del Napoli dal 1974 al 2009. Promotore dell'iniziativa è l'avvocato penalista Emilio Coppola, molto conosciuto nel mondo della tifoseria partenopea. «È rimasto umile e al servizio della maglia nei momenti belli e in quelli brutti, - spiega l'avvocato Coppola - rappresenta un'icona e, pur essendo un fiero cittadino salernitano, è giusto che la città che lo ha adottato lo faccia sentire napoletano».



Il nome di Salvatore Carmando rimane indissolubilmente legato a quello di Maradona sebbene sia stato anche massaggiatore della Nazionale dal 1987 al 1992. Ma il legame con il «pibe de oro» fu speciale: nei sette anni trascorsi all'ombra del Vesuvio Diego ha sempre iniziato e propiziato ogni incontro baciando il «suo» massaggiatore sulla fronte. La stima che il campione argentino nutriva per lui lo spinse addirittura a volerlo con se in nazionale per i Mondiali del Messico (1986) e statunitensi (1994)

© RIPRODUZIONE RISERVATA