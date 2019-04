Caro Ancelotti, i tifosi si sentono all'ultima spiaggia

Tutti zitti: i nostri stanno con la testa al Chievo, e non sia mai che con le nostre chiacchiere gli roviniamo la concentrazione. No perché forse non ci avete pensato, ma a Verona, domenica, ci giochiamo la stagione: se riusciremo a vincere, o almeno a non perdere sul campo dell’ultima in classifica, allora potremo senz’altro dire che almeno un obiettivo l’abbiamo raggiunto, in questa strana annata di transizione da un modello di gioco perfetto ma non vincente a un modello di non-gioco complessivamente imperfetto ma comunque non vincente. Strana annata, in effetti, questa nella quale campioni osannati non solo dalla piazza azzurra e potenzialmente accasabili nei migliori club europei si sono trasformati l’uno dopo l’altro in normali calciatori senza infamia e senza lode.



Uno per tutti il Gigante buono Koulibaly, l’eroe dello Stadium diventato un anno dopo, complice un indigesto autogol, l’antieroe dell’Emirates. Strana annata, quella che per trovare un senso a se stessa può appellarsi soltanto alle sbugiardate griglie stilate dai giornali sportivi nel vuoto delle notizie d’agosto. Strana annata, quella nella quale ci si deve fare forza dentro dosi di massiccia ironia per non sprofondare nella depressione più nera, altro che azzurra: ma come facciamo altrimenti ad arrivare a giovedì, alla serata più serata di tutte, quando non un applauso, non un coro potrà essere risparmiato per aiutare la squadra, e tutti noi tifosi, a saltare l’ennesimo ostacolo della strada che per l’ennesima volta ci siamo complicati da soli.



Che poi è facile darsi coraggio ricordando, come ha fatto subito dopo il fischio finale di Londra lo stesso Ancelotti, che l’Arsenal non è così impenetrabile, che punti deboli ne ha più d’uno, che la rimonta al San Paolo, insomma, è ancora possibile. Ma certo, lo hanno fatto gli strisciati, a Madrid messi sotto dall’Atletico e a Torino usciti vittoriosi e contenti. Ma loro hanno Ronaldo, diciamolo. Noi, che avevamo una squadra, adesso abbiamo una quindicina di giocatori che giocano ciascuno per conto suo: così almeno la vede il tifoso, e forse è il caso che il nostro mister ne prenda atto, così magari riesce a smentirci. Il tifoso in fondo vede le cose un po’ a modo suo: per esempio alcuni londinesi, dopo la vittoria del Chelsea a Praga, sui social si sono scagliati contro Sarri perché la partita è stata noiosa, un solo gol a pochi minuti dalla fine, e al diavolo il Sarri-ball. E questo dopo una vittoria, peraltro la quarta consecutiva campionato compreso, capito mister Ancelotti? Non c’è niente di male a dubitare anche dell’allenatore, almeno un po’, anche se è l’allenatore più blasonato in circolazione: non è mancanza di fiducia, è che qualcuno ci deve spiegare com’è che Allan non si batte più come un leone, che Mertens va a corrente alternata (e quando non brilla lui in campo si spegne la luce), che persino KK non è più il muro che è sempre stato. Qualcuno ci deve spiegare dov’è il centrocampo, ai tempi del centrocampo senza Hamsik.



Perché poi si sa come continua la storia. Non è finita finché non è finita. Ce lo dicevamo di continuo l’anno scorso, nell’ultima elettrizzante coda di un campionato rimasto in bilico fino a che ci hanno costretto alla resa. Non è finita finché non è finita neanche in Europa League, e noi non ci arrenderemo se non davanti all’ineluttabile: noi che lasceremo a casa i postumi della depressione, riempiremo lo stadio, e spingeremo la palla con la forza dei nostri cori. Quanto alla squadra, se mister Ancelotti ce lo consente, consigliamo la modalità Diawara: ultimo secondo dell’ultimo minuto, stadio San Paolo, esattamente un anno fa. Contro il Chievo, guarda tu. Il calcio, a leggerlo d’un fiato, un senso glielo trovi sempre.

