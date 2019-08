Caro campionato, noi siamo pronti: forza Napoli, il resto tocca a te

di Marilicia Salvia

Caro campionato, prima di tutto grazie per essere tornato, così possiamo finalmente smettere i panni dei costituzionalisti e riprendere quelli degli allenatori, che sono più comodi ma soprattutto più divertenti. Anche in spiaggia, per quelli di noi che ci stanno ancora: vuoi mettere una bella discussione sulla posizione in campo di Lozano, invece che sul destino di Toninelli o su quale dei due Zingaretti, se Montalbano oppure l'altro, sia quello buono. Da stasera palla al centro e non ce n'è per nessuno. Tu dirai nulla di nuovo, è sempre così, ma qui ti sbagli, campionato carissimo.



Perché di scudetti, a guardar bene, non ce n'è mai in palio uno solo - quello che di solito s'intende assegnato d'ufficio a una certa squadra già all'atto della formulazione dei calendari - ma almeno due o tre. E stavolta li possiamo, anzi li dobbiamo vincere noi. Compreso il principale, ovvio, e lo diciamo chiaro e tondo alla faccia della scaramanzia. D'altra parte l'ha appena pronunciata senza paura anche Ancelotti, quella parola. Con più cognizione di causa, si spera, rispetto all'anno scorso, quando oltre al tricolore furono promesse, o almeno prospettate, finali di Coppa e altre magnifiche sorti tutte progressivamente ridimensionate. E spente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO