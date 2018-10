Cavani ritrova De Laurentiis: il saluto che fa sognare i tifosi

«Le porte per lui sono sempre aperte». Così Aurelio De Laurentiis aveva liquidato nelle ultime ore la questione Cavani. Le porte sono quelle del Napoli, il presupposto, però, è che l'attaccante uruguaiano possa tagliarsi un ingaggio faraonico come quello che riceve a Parigi in questo momento. La lunga telenovela che ha allietato l'estate napoletana sembra vivere un nuovo capitolo in queste ore che vedono il faccia a faccia tra PSG e azzurri.



Cavani e De Laurentiis, nel frattempo, si sono già incontrati a Parigi, appena prima dell'ingresso in campo delle due squadre per il riscaldamento. Saluto cordiale tra i due che negli ultimi mesi hanno parlato solo a colpi di interviste. Il futuro? Sembra ben lontano, all'orizzonte solo la doppia sfida tra Napoli e PSG che può decidere la qualificazione agli ottavi Champions.





L’incontro tra Edinson Cavani e il Presidente prima della partita

