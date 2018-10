di Pino Taormina e Roberto Ventre

Inviati a Parigi



104 gol non si dimenticano. Così come non si dimentica la sua faccia sorniona nel video di auguri per i 90 anni del Napoli. Il matador contro il Napoli fa impressione. Perché Edi è diventato il matador a Napoli e non prima. A Parigi ha trovato l'ingaggio che sognava ma a Napoli ha lasciato il cuore. Due pezzi giganteschi del suo cuore: i figli. Cavani non può essere il nemico, non è Higuain che è andato alla Juve. Lui ha scelto la lontana Parigi. Non è un caso che dall'estate del 2013, da quando è andato via per 64 milioni, è la prima volta da avversario. Certo c'e stata una amichevole e quegli strani fischi al suo indirizzo. Ma sono bastati poche suggestioni messe in giro dai tifosi questa estate per far comprendere il grande amore per Cavani. A Parigi ha sempre fatto il suo dovere senza mai essere la stella numero uno. Prima Neymar ora Mbappe. Lui è contento così.

