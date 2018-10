Cavani ritrova il «suo» Napoli: lungo abbraccio col magazziniere

Certi amori non finiscono, ma nemmeno certe amicizie. come quella forte tra Edinson Cavani e il Napoli, la squadra che l'ha reso il campione che oggi è e che l'ha fatto conoscere agli occhi del mondo. Allora come oggi a far parte dello staff azzurro c'è Tommaso Starace, storico ormai magazziniere azzurro conosciuto e ben voluto da tutti quelli che passano in città a vestire la maglia del club napoletano.



Il rapporto con Edinson Cavani era forte negli anni in cui l'uruguaiano imperava in azzurro e non è certo stato dimenticato oggi. L'attaccante del Paris Saint Germain, che stasera in campo ritrova il suo passato, ha incrociato ed abbracciato Tommaso all'ingresso degli spogliatoi del Parco dei Principi. Scambio di battute, qualche sorriso non celato e un lungo abbraccio tra i due immortalato dalle telecamere di Sky Sport, a ricordare i vecchi tempi del San Paolo.







