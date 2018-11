Psg, Cavani si allena con il gruppo: è pronto per sfidare il Napoli

Non ha giocato nella vittoria di ieri sera contro il Lille, ma Edinson Cavani ha in testa solo la partita di martedì sera al San Paolo contro il Napoli. Tuchel lo ha tenuto a riposo in via precauzionale, ma già questa mattina il Matador era in campo per l'allenamento in vista del San Paolo. «Oggi allenamento al massimo», ha twittato Cavani con tanto di video della seduta mattutina. Un chiaro messaggio ai napoletani.



Aujourd'hui entraînement a fond!!! 💪💪

Hoy entrenamiento a full!!! 💪💪

Oggi allenamento al massimo!!! 💪💪 pic.twitter.com/eeIA8LVt3Z — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 3 novembre 2018

