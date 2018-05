Napoli, l’ultimo saluto alla stagione, la folla chiede a Sarri di restare Ma l'ok del mister è ancora lontano

di Gennaro Arpaia

Non serve lo scudetto a Napoli per essere felici, non serve soprattutto ai napoletani che con i loro beniamini azzurri vogliono fare festa. Così si ritrovano all’esterno di Villa D’Angelo, storica location del calcio Napoli, per un ultimo saluto dal vivo, prima del definitivo rompete le righe della prossima domenica al San Paolo.





Cori, applausi, soprattutto richieste ai calciatori e a Maurizio Sarri. «Resta con noi» gridano all’allenatore toscano, «Jorginho non andare via» l’invito al mediano italo-brasiliano. Insomma, Napoli vuole ritrovarli tutti insieme a luglio, magari provando ad inseguire di nuovo l’obiettivo sfumato quest’anno.

Gli azzurri arrivano col sorriso. Il capitano Hamsik apre le danze insieme con i polacchi Milik e Zielinski. Poi applausi, tanti, per i protagonisti della stagione: Koulibaly, Mertens, Insigne. Il napoletano si ferma con i piccoli tifosi all’ingresso, autografa qualche maglia e dispensa sorrisi. Napoli è la sua città e se lo coccola come il primo dei campioni.Non poteva mancare il saluto a Pepe Reina, che arriva con Yolanda al seguito per una serata in cui non si rivivranno le incomprensioni passate, per il bene della squadra. E per pensare al futuro.Maurizio Sarri si è preso ovviamente la scena, ma i volti del toscano e del presidente De Laurentiis sono da subito sereni e rilassati. Maurizio saluta la folla festante con un sorriso, per pensare al contratto c’è tempo. E magari è meglio farlo a stomaco pieno.Cena leggera al sapore napoletano. Il mare non manca tra i gamberi ed il salmone, poi risotto e merluzzo del Baltico i piatti principali. Dal pesce alla carne con il manzo d’occasione e chiusura con torta augurale, rigorosamente azzurra e meritata, per una stagione vissuta al massimo e da protagonisti. Ad allietare la serata la musica di Decibel Bellini, insieme con le risate dei protagonisti di Made in Sud.

© RIPRODUZIONE RISERVATA