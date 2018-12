Cena di Natale, il Napoli si ritrova a Villa D'Angelo per gli auguri Anastasio, da X Factor agli azzurri

di Gennaro Arpaia

Classica cena di Natale e classica cornice. Villa D’Angelo ospita ancora una volta il Napoli di De Laurentiis, che si lascia cullare dalla cucina tutta napoletana - con un finale a base di babà a forma di Vesuvio e dolci natalizi - e dall'incantevole vista sul golfo della città. Insigne e Hysaj i primi ad arrivare, anticipati dall’ospite d’eccezione della serata Anastasio, napoletano e fresco vincitore di X Factor 12.







Il gruppo azzurro si ritrova tutto alla spicciolata, Meret, Chiriches, Allan, il capitano Hamsik, Mertens e Milik, man of the match dell’ultima trasferta a Cagliari. Molti gli azzurri accompagnati dalle compagne, la scena se l’è presa però Carlo Ancelotti, arrivato al locale con il figlio e vice Davide e con la figlia Katia, compagna del nutrizionista azzurro Mino Falco. Manca solo Mario Rui, per un problema familiare.Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis scherza: «Trascorreremo una bella serata. Tra gli ospiti ci saranno pure Anastasio, il vincitore di X Factor, e Sal Da Vinci. Ho fatto fare delle carte del mercante in fiera con le facce dei calciatori, così Ancelotti mi dirà chi vendere e chi comprare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA