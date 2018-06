Jorginho, è la settimana decisiva: ​riprende la trattativa con il City

di Roberto Ventre

Napoli e City tornano a trattare su Jorginho: l'obiettivo è la fumata bianca, questa può essere la settimana decisiva. C'è il sì all'operazione del playmaker italo-brasiliano, allettato dalla possibilità di lavorare con Guardiola in uno dei club più importanti al mondo.



Da colmare la distanza tra domanda e offerta: De Laurentiis vuole 55 milioni in contanti, il City si ferma a una cifra leggermente più bassa con bonus. I due club possono incrociarsi a metà strada, i contatti proseguono in questi giorni per sbloccare la situazione.



Resta aperto il discorso della cessione di Hamsik in Cina. Il capitano slovacco ha ricevuto offerte importanti (soprattutto dallo Shandong) e ha chiesto a De Laurentiis di essere ceduto ma il presidente chiede 30 milioni e il discorso al momento si è bloccato. Ma si tratta di una trattativa destinata a diventare calda da un momento all'altro.



