Champagne, amici e fuochi: ecco come è iniziato il 2018 dei calciatori del Napoli

di Cristina Cennamo

Un Capodanno per tutti i gusti e necessità quello appena trascorso, anche se a festeggiare sono i campioni azzurri di oggi e di ieri. Che, come tutti, hanno scelto per la mezzanotte la soluzione più adatta alle proprie inclinazioni ma anche, naturalmente, alle esigenze di famiglia.



Molti degli azzurri con bimbi, ad esempio, si sono ritrovati in allegria tra le mura del Gabbiano di Bacoli, dove il «mago» Eduardo Fedele ha intrattenuto con i suoi giochi Vlad Chiriches con Sabrina, Allan Marques con Thais e Jorginho con Natalia ma anche alcuni campioni in coppia senza figli come Arek Milik e Jessica nonché Leandrinho che insimee a Jorginho si è esibito in una no stop di balli latini che hanno dimostrato una volta di più la simpatia coinvolgente dei due.Cenone in famiglia invece per Dania Gazzoni ed Emanuele Giaccherini, che per la sua bimba si è improvvisato anche cantante d'eccezione esibendosi al karaoke, mentre al Club Partenopeo si sono riuniti una volta di più Fabio Cannavaro con la moglie Daniela, il fratello Paolo e l'amico di sempre Giupi Maddaloni.Brindisi, fuochi d'artificio e tanta allegria infine anche per Adam Ounas, ospite di un party a Marechiari con la moglie Sara in dolce attesa, mentre Igor Lasicki e Laura Slowiak hanno festeggiato in casa con gli amici di sempre così come, del resto, Dries Mertens e la moglie Kat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA