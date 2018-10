Champions, Ancelotti verso il Psg «Insigne non è ancora al 100%»

di Pino Taormina - Roberto Ventre

Parigi. Ancelotti è pronto. "Dobbiamo giocare con coraggio, altrimenti è inutile essere qua. Vogliamo mostrare le nostre qualità anche se non sarà facile contro un grande avversario come il Psg". Il tecnico azzurro ha guidato il Psg e a Parigi dopo il match di Champions con il Bayern venne esonerato dal club bavarese. "Cosa è cambiato in un anno? Lì ero segutio da 4-5 calciatori, qui sento la stima di tutto l'ambiente. Quindi, è cambiato tutto".



La partita: il Napoli dovrà ripetere la grande prestazione sfoderata contro il Liverpool. "Gli uomini potrebbero essere anche gli stessi, però come strategia cambierà qualcosa prché sono due formazioni diverse". Ancelotti però non vuole parlare di sfida decisiva. "Al massimo potremmo parlare di sfide decisive tenendo presente anche quella che giocheremo al San Paolo. La vittoria contro il Liverpool ha aumentato la nostra autostima, questa sarà un'altra prova importante"

