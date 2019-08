Napoli, i tifosi sul girone Champions: «Se arriva Icardi alziamo la coppa»

di Delia Paciello

Bando alla scaramanzia, tanto ottimismo per il Napoli in Champions League. «Ce li mangiamo», ««Questa volta un girone abbordabile, meglio che in passato», «Bel girone, dobbiamo passarlo per forza», «Una passeggiata se guardiamo all’anno scorso», «Potevamo evitare il Liverpool, ma si può fare», «Abbiamo un grande allenatore e una squadra forte, dovranno temerci», e via su questa linea i commenti dei tifosi azzurri dopo il sorteggio. Liverpool, Salisburgo e Genk le squadre che affronteranno il Napoli nel girone E. A quanto pare nulla di così complicato secondo il popolo del web.



Qualche tifoso va addirittura oltre: ««Il mercato è ancora aperto, con James e Icardi la vinciamo noi la coppa», «Presidente, regalaci James e Icardi ed è fatta anche in Europa: faremo mangiare il limone alla Juventus stavolta», «Aurelio, regalaci una rosa adeguata a vincere la Champions, con il nostro gioco si può. Facci vedere la faccia dei bianconeri beffati in Europa proprio da noi, dopo i numerosi furti fatti in Italia», si legge fra i commenti sui profili social del club.



Neanche i campioni in carica preoccupano più di tanto i napoletani: «Lo scorso anno vincemmo una partita a testa, quest’anno faremo meglio». Con i Reds finì infatti 1 a 0 sia in casa che in trasferta nel 2018, una vittoria a testa. Senza dimenticare l’amichevole del 28 luglio in Inghilterra dove gli azzurri hanno battuto 3 a 0 gli avversari. Mentre le squadre di terza e quarta fascia non preoccupano affatto i tifosi, nonostante lo scorso marzo negli ottavi di finale di Europa League gli austriaci riuscirono a vincere la gara di ritorno in casa loro per 3 a 1; ma all’andata un comodo 3 a 0 per i ragazzi di mister Ancelotti.



«Rispetto di tutti, paura di nessuno», è la voce che corre nelle piazze virtuali. Questa volta si gioca a carte scoperte, c’è davvero fiducia nel passaggio del turno. Anche i protagonisti sembrano super carichi: da Milik a Koulibaly, passando per Maksimovic e Mertens, sui social già si dicono pronti ad affrontare la sfida con grinta e tenacia. Certo che in tanti sarebbero più contenti e tranquilli se arrivasse qualche rinforzo last minute. E se la pista James sembra intanto parecchio raffreddata, gira ancora qualche speranza intorno al nome di Icardi.



Secondo le ultime indiscrezioni tuttavia, la squadra non sarebbe tanto contenta di accogliere un giocatore che ha già rifiutato la destinazione due volte. «Mister, secondo me hai sbagliato a richiamarlo ancora», avrebbe detto un giocatore azzurro ad Ancelotti, con l’approvazione dei suoi compagni. Insomma a quanto pare l’argentino rischia davvero di guardare le partite della sua squadra da casa: la voce del suo accordo con la Juve per il trasferimento anticipato a parametro zero sfruttando un ipotetico cavillo del suo contratto con la società nerazzurra sembrerebbe comunque lasciare dubbi, almeno riguardo la tempistica. Il colpo di scena a fine mercato è ormai sempre più improbabile: come giustificare un eventuale cambio di rotta dopo tutte le dichiarazioni e le prese di posizione?



La questione resta alquanto complessa, mentre Llorente a quanto pare è già pronto alla firma. Domani è atteso l’incontro definitivo. Eppure l’esperto attaccante spagnolo sembra non soddisfare appieno le aspettative dei tifosi. Il resto lo dirà il campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA