Champions, il Psg si prepara alla gara contro il Napoli

In vista della gara di domani sera al San Paolo, il Psg ha sostenuto l'ultimo allenamento sul campo di casa a Parigi. Poi la partenza per Napoli dove questa sera alle 19.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione della gara. Il più atteso dal popolo napoletano è sicuramente Edinson Cavani che tornerà al San Paolo dopo le tre stagioni trascorse in azzurro. La sua presenza in campo dal primo minuto, però, è ancora a rischio alla luce dei problemi fisici che lo hanno tenuto ai box nelle ultime gare.



15 minutes d'entraînement avant SSC Napoli - Paris Saint-Germain https://t.co/hcJpmYJQrD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 novembre 2018

