Champions, la vittoria del Napoli contro il Psg vale 6,75

Le statistiche dell'ultimo mese spiegano bene l'impresa a cui è chiamato il Napoli: dal 23 settembre a oggi, il Paris Saint Germain ha vinto tutte e sei le partite disputate, segnando ogni volta almeno tre gol; solo nei tre incontri più recenti, la squadra di Tuchel ha realizzato 16 reti, subendone una. Numeri impressionanti che ovviamente pesano nelle valutazioni dei traders per la partita di domani, valida per la terza giornata di Champions League.



Al Parco dei Principi, un'altra vittoria dei campioni di Francia vale appena 1,46 sul tabellone 888sport.it; gli azzurri rispondono con il momentaneo primo posto nel gruppo C, ottenuto grazie alla vittoria sul Liverpool, e con un '2' che pagherebbe 6,75. Il pareggio, centrato nell'ultimo confronto tra le due squadre (in Coppa Uefa nel 1992), spiega Agipronews, è invece a 5,10. Visto l'attacco del Psg, per i bookmaker è facile puntare anche sull'Over: almeno tre reti complessive si giocano a 1,46, per almeno quattro marcature si sale a 2,20. Anche nelle scommesse sulla squadra vincitrice del girone domina il Psg, favorito a 2,10; 'snobbatì gli azzurri, piazzati solo a 7,00, alle spalle del Liverpool (2,20).

