Champions, i bookmakers condannano il Napoli: solo terzo

Il confronto di grande fascino contro il Manchester United, poi l'insidia Valencia e l'outsider Young Boys. La Juventus giocherà nel gruppo H la fase a gironi della Champions League, in un gruppo non semplice ma per i bookmaker alla portata dei bianconeri. Non a caso è proprio la squadra di Allegri la favorita per il primo posto: 1,50 su Snai, con lo United che insegue a 3,75 e il Valencia piazzato a 8,00. Gli svizzeri chiudono prevedibilmente la lista a 50 volte la posta.



Secondo i quotisti Snai, il Napoli ha margine per giocarsela, anche se sul loro cammino incroceranno Paris SG, Liverpool e Stella Rossa. Parigini (2,15) e Reds (2,75) si giocano gomito a gomito il primo posto nel gruppo C. Più staccato, ma neanche lontanissimo, il Napoli, la cui impresa pagherebbe 4,25. A chiudere, quasi con zero possibilità, è il club di Belgrado, in Champions dopo 27 anni e a quota 50,00.

