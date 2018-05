Dalla Champions League a Napoli: i tifosi sognano Benzema e CR7

di Delia Paciello

Dal Real Madrid al Napoli è un passo ormai nell’immaginario dei tifosi azzurri: con Carlo Ancelotti in panchina tutto è diventato possibile. «Ha vinto la Champions, ora anche Benzema è pronto per una nuova strepitosa stagione in azzurro», è la voce che giunge dal web. L’ironia si mescola alla speranza: a Napoli si sogna, e stavolta ci sono anche le premesse per poterlo fare. Quei rumors di mercato provenienti dalla Spagna che fino a poco fa sembravano solo fantascienza si fanno invece sempre più tangibili: oltre 20 giorni fa il Don Balon parlò della trattativa della dirigenza napoletana per il centravanti francese; voci che troverebbero giustificazione dopo l’annuncio del nuovo tecnico. In fondo è un giocatore che Carlo conosce bene: fu il punto fisso del suo tridente proprio al Real quando insieme sollevarono la decima Coppa dalle grandi orecchie.



E così il mercato azzurro si veste di autorevolezza: viene naturale accostare grandi nomi ad uno come Ancelotti. Come accadeva ai tempi di Benitez, basta una chiamata per convincere i campioni a credere nel nuovo progetto: è la garanzia di avere a capo del piano un uomo di calcio con tanti anni di esperienza. «Questa volta non c’è bisogno di attaccare il palazzo: Carlo nel palazzo ci abita», commentano i napoletani. Non più nomi del calibro di Ounas e Machach fra i nuovi arrivi, ma si guarda a giocatori esperti e abituati a vincere con grandi club: Di Maria, André Gomes, Vidal, Denis Suarez o Balotelli accanto a Benzema fra i sogni del Napoli. In particolare le quote del francese in azzurro diventano sempre più basse: per i bookmakers le possibilità dunque ci sono. Ma non ci si ferma a questo: i tifosi azzurri sono ormai scatenati e sui social sono pronti ad invitare a Castel Volturno anche Cristiano Ronaldo. «Vieni Ronaldo, Carletto ti aspetta», gridano sul web, specie dopo le ultime dichiarazioni del portoghese al termine della finale di Champions. «È stato bello essere a Madrid. Addio? Nei prossimi giorni darò una risposta, ora dobbiamo goderci il momento», ha dichiarato Cr7. E il commento dei napoletani è subito servito: «È fatta, Ronaldo lascia il Real Madrid perché è stato già contattato da Ancelotti». Ironia, ma non solo: in fondo qualcuno ci spera sul serio.



Bisogna però fare i conti con la realtà, i numeri, le tasche: secondo i media spagnoli De Laurentiis avrebbe già messo sul piatto 50 milioni di euro per il numero 9 dei blancos, ma Florentino Perez sperava di guadagnarne almeno 70 per il suo cartellino. Specie ora che si è reso protagonista della vittoria europea aprendo le danze con il suo gol. Senza dimenticare l’ingaggio, il vero problema del Napoli: 8 milioni di stipendio peserebbero notevolmente sul bilancio azzurro. Ma tutto questo sembra passare in secondo piano: c'è grande entusiasmo e i tifosi vogliono sognare. D'altronde se il presidente ha sfidato il futuro investendo su un grande allenatore non può fermarsi a metà dell’opera. E così le aspettative crescono.



Si prospetta un’estate caldissima di calciomercato, fra sogni e speranze. Ma c’è anche qualcuno che mantiene i piedi per terra e vola basso: «Benzema guadagna quanto mezza squadra messa insieme, non arriverà mai». Eppure era quello che fino a poco tempo fa si diceva dello stesso Ancelotti. Ora però la sua famiglia è già alle prese con il trasloco nel nuovo appartamento vista mare sulla collina di Posillipo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA