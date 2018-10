Napoli, Insigne vola a Parigi: sprint per il recupero Champions

di Roberto Ventre

Insigne contro il Psg vuole esserci a tutti i costi, uno di quegli appuntamenti da non perdere, una sfida decisiva per il passaggio del turno in Champions League e contro campioni del calibro di Cavani, Neymar e Mbappè. Partirà domani mattina con la squadra per la Francia, verrà inserito da Ancelotti tra i convocati che voleranno a Parigi: la decisione sul suo impiego verrà presa solo dopo l'allenamento di rifinitura del tardo pomeriggio al Parco dei Principi. I primi segnali però sono confortanti, Lorenzo già sta meglio rispetto a venerdì e aumentano le sue chances si poterlo vedere in campo contro il Psg.



Lorenzo ha saltato la sfida di Udine per motivi precauzionali dopo l'affaticamento muscolare accusato al flessore della coscia sinistra ed è rimasto a Castel Volturno dove ha cominciato le terapie seguito dal responsabile dello staff medico Alfonso De Nicola e dai fisioterapisti azzurri. Ieri mattina ha proseguito le terapie e ha cominciato sul campo un lavoro differenziato, un programma di recupero personalizzato per scendere in campo contro il Psg. La situazione è in miglioramento ma andrà monitorata fino all'ultimo e comunque Ancelotti prenderà l'ultima decisione solo alla vigilia e con la certezza di non correre rischi. Nella giornata di ieri, comunque, è trapelato ottimismo sul suo possibile impiego contro il Psg.



Oggi verrà fatto il primo punto della situazione, Insigne intensificherà il lavoro anche se non svolgerà ancora per intero il programma d'allenamento della squadra. Ancelotti potrà fare le prime valutazioni, poi la decisione la prenderà dopo la rifinitura a Parigi, quello in cui Insigne proverà ancora di più a forzare nell'allenamento da svolgere insieme con i compagni. La speranza in casa Napoli è che possa esserci, la sua presenza è molto importante in un match come quello di mercoledì: l'attaccante di Frattamaggiore riesce a fare la differenza quando balla tra le linee e il Psg negli spazi lascia sempre dei varchi.



