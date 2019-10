Capello lancia il Napoli Champions: «Con Ancelotti agli ottavi di finale»

di Pino Taormina

Don Fabio Capello ha sempre allenato calciatori importanti, squadre piene di stelle, ha sempre anteposto la concretezza alla ricerca del bello, i punti alle lodi, le vittorie allo spettacolo. E dove è andato, ha vinto. Milan, Real Madrid, Roma, Juventus. Capello è tra i tecnici più vincenti del nostro Paese. È anche l'ultimo allenatore ad aver portato lo scudetto lontano da Milano e Torino. Nel lontano 2001, quando era alla Roma. Ed è il primo italiano che in campo fu capace di battere l'Inghilterra a Wembley, era il 1973.



Capello, la Champions quest'anno può essere terra di conquista e di gioia per le italiane?

«Ci sono delle buone premesse, nonostante qualche frenata imprevista come quella del Napoli sul campo del Genk. Ma ho l'impressione che in questa stagione i nostri club possano fare un bel percorso in Europa. E mi riferisco anche all'Inter di Conte che ha delle enormi potenzialità. Anche perché con un allenatore in panchina con cui non porsi del limiti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO