Champions, Ancelotti sfida il tabù: tre anni senza vittorie fuori casa

di Pino Taormina

Sembra un paradosso che il re di Coppe guida una squadra che in Champions, in trasferta, non vince da quasi tre anni ovvero dalla match di Lisbona con il Benfica (il 6 dicembre del 2016: 2-1). Dicono tutti: bisogna sfatare il tabù. Come se fosse quello il problema del Napoli in Champions, cioè il fatto che lontano dal San Paolo non fa festa praticamente da otto trasferte ufficiali. Ma quello, che pure attira la curiosità di statistici e tifosi, non è il vero problema: la questione riguarda la ricerca da parte di Ancelotti di un equilibrio che ancora manca, e che il Napoli insegue anche domani a Salisburgo. Ecco, fa un certo effetto pensare che l'uomo delle tre Champions in bacheca, delle 89 gare vinte da allenatore (su 161) debba fare i conti con questa situazione.



