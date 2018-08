Champions League, incubo Reds: e Ancelotti aspetta Bayern e Real

di Bruno Majorano

Difficile che nella mente di Carlo Ancelotti e dei suoi ragazzi siano già sparite le immagini (da incubo) dell'amichevole di inizio agosto a Dublino. Difficile, sì. Perché quel giorno gli azzurri sono stati letteralmente travolti dal Liverpool con un durissimo 5-0. Ok, si trattava di una gara amichevole, per di più la prima per gli azzurri dopo i test poco probanti in Trentino con Gozzano, Carpi e Chievo. Però se Ancelotti potesse esprimere una richiesta alla dea bendata alla vigilia del sorteggio dei gironi di Champions, chiederebbe di evitare il Liverpool.



Non tanto per la pericolosità della squadra di Klopp (finalista nell'ultima edizione contro il Real Madrid), ma perché i Reds sono finiti in terza fascia (colpa del Benfica che ieri ha staccato il pass eliminando il Paok e aggiudicandosi l'ultimo slot in seconda fascia). Questo vorrebbe dire che oltre al Liverpool il Napoli rischierebbe anche di ritrovarsi nel gruppo con una big assoluta. La prima fascia, infatti, è letteralmente da urlo. A parte la Lokomotiv Mosca - sogno indiscusso di tutte - gli altri bussolotti contengono sempre insidie di altissimo livello. Alle tre spagnole (Real, Barcellona e Atletico Madrid), infatti, si aggiungo le altre due ex di Ancelotti (Psg e Bayern Monaco) e il City di Guardiola. Ovviamente poi c'è la Juventus, che in quanto italiana non può finire del gruppo degli azzurri.



E allora il rischio maggiore per gli azzurri potrebbe essere quello di un girone con Real Madrid, Liverpool e Hoffenheim. Mentre sarebbe decisamente più abbordabile un sorteggio con il Napoli inserito nello stesso girone di Lokomotiv Mosca, Psv e Young Boys. Certo, si tratta di mera casualità, ma sognare non costa nulla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO