Champions, Bergomi tifa Napoli: «Il Psg ha qualche punto debole»

Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, opinionista Sky, invita a crederci: punta sul gioco del Napoli, sulle qualità di Ancelotti e sulla crescita negli ultimi anni del calcio italiano in campo europeo. «Proviamo a ribaltare il discorso. Psg e Liverpool saranno contente di aver pescato il Napoli? Non credo proprio».



Ma Psg e Liverpool sono due squadre attrezzate per vincere la Champions: il sorteggio è durissimo.

«Certo, la prima cosa che viene in mente è che al Napoli in Champions spesso non gira bene con i sorteggi perché sulla carta non è certo facile eliminare il Psg o il Liverpool. Ma la Roma l'anno scorso riuscì a buttare fuori l'Atletico Madrid e più avanti addirittura il Barcellona. Adesso è il momento che le squadre italiane devono andare ad attaccare l'Europa».



In che senso?

«Il vento è cambiato, la Juve è arrivata due volte in finale e l'anno scorso è uscita alla pari dal confronto con il Real Madrid. Ora deve esserci un cambio di mentalità e le italiane devono credere di più nella loro forza».



Ancelotti ha scritto: il girone è durissimo ma anche per loro sarà difficile giocare con il Napoli.

«La penso come lui. Il Napoli gioca un calcio europeo e lo ha dimostrato negli ultimi anni. Carlo ha grande esperienza, ha vinto la Champions, sa gestire bene tutte le situazioni. E poi confido che la sua buona stella possa riaccendersi visto che in questo sorteggio si è un attimo spenta».



