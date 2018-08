Champions, i tifosi ci ridono su: «Così Cavani torna a Napoli»

di Delia Paciello

«Ecco, allora avevano ragione: torna davvero Cavani a Napoli», è l’ironia che corre sul web dopo gli sfortunati sorteggi di Champions. Gli azzurri affronteranno infatti nella fase a gironi il Psg del Matador e il Liverpool, quest’ultima l’avversaria più temibile fra quelle che si potevano pescare dalla terza ampolla. Un destino davvero crudele per Ancelotti e i suoi ragazzi, non sono bastati i corni e tutti gli scongiuri dei napoletani durante la cerimonia dei sorteggi: il peggio è comunque arrivato. Ma i tifosi azzurri non si perdono d’animo: «Ce la possiamo fare», è l’urlo social dei più speranzosi.



Ma il vero e proprio cazzotto nello stomaco arriva guardando la sorte dei bianconeri: un girone abbordabile, certamente alla loro portata. «Il solito mazzo degli juventini», commentano a Napoli. Anche per la Roma c’è tanto ottimismo nell’aria, specie considerando le prestazioni nello scorso anno nella competizione europea. Fratelli di sventura a quanto pare invece i nerazzurri: l’Inter in quarta fascia ha beccato il Barcellona. Ma a San Siro in tanti sono almeno contenti di poter assistere dal vivo allo spettacolo di Messi e compagni.



«Due squadre che lottano per il titolo entrambe già all’inizio del cammino: siamo proprio sfortunati», resta il pensiero comune dei napoletani. E neanche gli incastri con il campionato sono dei migliori: «La Juventus il 30 settembre e il Liverpool tre giorni dopo: un massacro», hanno notato subito in tanti. C’è chi invece già pensa agli incassi record del San Paolo che faranno brillare gli occhi ad Aurelio De Laurentiis: «A Novembre lo stadio pieno in pochissimo: sarà felice il presidente». E da qualche parte sui social qualcuno già canta un nuovo inno: «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli passa il girone», intona qualche tifoso in video.Sono tanti gli sfoghi sul web, ma non bisogna già fasciarsi la testa : anche se l’impresa è difficile sperare non costa nulla. E i napoletani hanno davvero bisogno di credere in un sogno che possa sostenere la loro passione e mantenere il buon umore in città. Perché quando la squadra vince a Napoli sorridono tutti. E allora anche l’attesa va presa a cuor leggero: alla fine, anche ora che la dea bendata sembra aver voltato le spalle agli azzurri con questo sorteggio, resta l’ironia tipica dei napoletani a colorare il momento e a mantenere acceso quel barlume. Infondo la speranza è sempre l’ultima a morire.

