Liverpool campione d'Europa: «Vince chi elimina il Napoli»

di Delia Paciello

Il Liverpool è campione d’Europa e alza la coppa dalle grandi orecchie per la sesta volta nella storia, dopo aver battuto il Tottenham in finale 2-0. Ma in molti non hanno potuto fare a meno di notare che per la terza volta da quando il Napoli è tornato in Champions League a vincere il titolo è la squadra che elimina gli azzurri. «Ma che ci hanno fatto, una maledizione?», esclama qualcuno dal web. «Se non fosse stato per quel gol mangiato da Milik o per il miracolo di Allison magari potevamo essere noi al posto dei Reds», ricordano i tifosi affranti.



Difficile dimenticare quella notte di dicembre, quando i giochi sembravano ormai tutti a favore del Napoli: l’unico risultato da evitare, quello che avrebbe permesso a Klopp e alla sua squadra di strappare un sogno ai napoletani arrivò come una pugnalata. Una città intera che ancora una volta veniva punita dalla dea bendata. Eppure era già successo col Chelsea, ai tempi di Mazzarri, e ancora due anni fa col Real Madrid e Sarri in panchina. E accade ancora quest'anno. «Chissà se portiamo noi fortuna agli avversari nel loro prosieguo o se davvero ogni anno siamo talmente sfortunati che ci tocca beccare subito i vincitori della competizione», si chiedono i napoletani.



Ma c’è chi non perde l’occasione per ironizzare sull’acerrima rivale in campionato: «È Pochettino il nuovo allenatore della Juve: ha perso la finale, ora è pronto», «Viene accostato alla Juve da due settimane, così ha cominciato a fare pratica», «Sta arricchendo il suo curriculum per la Vecchia Signora», si legge sul web. Un tema dominante fra le piazze virtuali. E il pensiero va anche a CR7, che con la nuova squadra non è andato troppo avanti nella competizione: «Avrebbe voluto invadere lui il campo», sono subito pronti a ironizzare gli anti-juventini. E a quanto pare in una partita non tanto avvincente dal punto di vista del gioco non mancano gli spunti sia per ridere che per piangere. Ma in fondo meglio riderci su, in ogni caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA