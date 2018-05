di Enrico Chillè

La Uefa ha annunciato cinque grandi novità per la Champions League, a partire dalla prossima stagione. Anche se il Var in Europa è ancora un miraggio, dal 2018-19 ci saranno grandi cambiamenti per quanto riguarda le sostituzioni e gli orari, ma non solo: ecco come funzionerà la massima competizione calcistica continentale per club, ormai sotto lo strapotere del Real Madrid, vincitore delle ultime tre edizioni (ma orfano del tecnico autore dell'impresa, Zinedine Zidane).







1) Quattro sostituzioni: dagli ottavi in poi, nelle sfide a eliminazione diretta, in caso di supplementari le squadre potranno effettuare una quarta sostituzione.



2) Panchina lunga: in tutte le gare i club potranno inserire in distinta undici titolari e sette riserve. Solo per la finale, però, sarà possibile inserire in panchina ben dodici giocatori, consentendo così agli allenatori di avere maggiori possibilità di scelta nei cambi.



3) Nuovi orari: addio alla vecchia formula delle 20.45, dai preliminari in poi tutte le gare si disputeranno alle 21. Durante la fase a gironi, tuttavia, sia il martedì che il mercoledì due gare saranno giocate alle 18.55 dello stesso fuso orario. Nella sesta e ultima giornata della fase a gironi, tutte le gare si disputeranno in contemporanea, alle ore 21. La Uefa, comunque, si riserva di modificare gli orari più avanti.



4) Liste Champions: per venire incontro alle necessità dei club che acquistano calciatori durante il mercato invernale di riparazione, dopo la fase a gironi di Champions ed Europa League sarà possibile inserire tre nuovi tesserati nelle liste, senza alcuna restrizione.



5) Squadre qualificate: sono 26 i club che accedono direttamente alla fase a gironi, tra questi ci sono il Real Madrid e l'Atletico Madrid, vincitori rispettivamente di Champions ed Europa League. Le altre sei squadre accederanno invece ai gironi attraverso i preliminari. Come ogni anno, le squadre sconfitte agli spareggi per andare in Champions accederanno direttamente alla fase a gironi di Europa League.

