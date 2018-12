Il Napoli non piace ai bookmakers: Liverpool favorito, ma Insigne...

di Gennaro Arpaia

I bookmakers d’oltremanica non hanno dubbi: Liverpool-Napoli sarà la partita dei Reds. La squadra di Klopp è avvantaggiata in tutte le quote per la gara di stasera ad Anfield. Gli scommettitori sono certi che il Napoli difficilmente andrà via da Liverpool con il risultato in tasca e il pari vale quasi quanto la vittoria. Il giocatore più atteso dei Reds è sicuramente Momo Salah: tripletta nell’ultima di campionato al Bournemouth ed anche il marcatore più probabile per il match di questa sera.



Dall’altra parte, il vessillo azzurro è portato da Lorenzo Insigne: è lui il calciatore più temuto dai bookmakers inglesi, il calciatore più atteso in zona gol della squadra di Ancelotti. Diverso, invece, se si guarda ai risultati esatti: la vittoria di misura del Liverpool per 1-0 resta il risultato più probabile ma manca nelle quote inglesi il 4-3 in favore dei Reds. Un particolare da non sottovalutare con un po’ di scaramanzia, visto che sarebbe l’unico risultato a qualificare gli azzurri in qualsiasi caso.

