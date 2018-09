Champions, Napoli verso Belgrado: prima convocazione per Meret

Dopo il successo contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso subito questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match importantissimo del prossimo martedi contro la Stella Rossa, gara di apertura del girone C di Champions League. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro i viola hanno svolto esercizi in palestra e scarico, mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in lavoro atletico, seduta tecnica e partitina a campo ridotto con il nuovo pallone della Champions, come annunciato dal sito ufficiale.



In vista della trasferta in Serbia, Carlo Ancelotti ha anche comunicato la lista di convocati a disposizione per il match europeo. Come comunicato dal club, «tra i convocati per Belgrado c'è anche Meret che, pur non essendo ancora disponibile, seguirà la squadra per proseguire col gruppo la sua tabella personalizzata». A tutti gli effetti la prima convocazione ufficiale azzurra per il giovane portiere arrivato in estate, costretto ancora lontano dal campo. Il titolare nella sfida alla Stella Rossa tornerà ad essere, infatti, David Ospina.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

Karnezis, Ospina, Meret

Albiol, Malcuit, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj

Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Diawara, Hamsik, Rog

Callejon, Verdi, Insigne, Mertens, Milik, Ounas

© RIPRODUZIONE RISERVATA