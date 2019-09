di Roberto Ventre

Un Napoli dalla mentalità europea per gioco, attenzione difensiva, intensità e colpi decisivi dei singoli. Tutto ciò gli azzurri di Ancelotti hanno espresso contro il Liverpool in un condensato di emozioni racchiuse in 95 minuti di adrenalina pura. L'idea di gioco è il punto di partenza per fronteggiare a testa alta le big di Champions League e il Napoli l'ha mostrata in maniera chiara contro il Liverpool. Ancelotti aveva sottolineato nella conferenza stampa di vigilia l'importanza di non snaturare la propria identità: il concetto è stato messo in pratica contro i reds con la scelta iniziale di una squadra offensiva con Insigne quarto a sinistra di centrocampo e il tandem d'attacco Mertens-Lozano.



Atteggiamento tattico mantenuto anche con i tutti i cambi ruolo per ruolo e cioè gli inserimenti di Llorente al posto di Lozano, Zielinski per Insigne e Elmas per Allan: Napoli con un 4-4-2 equilibrato dall'inizio alla fine, senza mai speculare sull'avversario ma cercando di proporre sempre la propria idea di gioco e con la capacità di stringere i denti nei momenti di sofferenza. Fondamentale in partite del genere infatti è la forza offensiva ma anche la solidità difensiva, quella mostrata dal Napoli contro lo squadrone di Klopp. Gli azzurri hanno difeso benissimo di squadra con il sacrificio da parte di tutti, a cominciare da attaccanti e centrocampisti, e con la capacità di aggredire alto quando possibile ma soprattutto di tenersi bassi nei momenti in cui bisognava tenere a bada i pericolosissimi attaccanti del Liverpool. E poi superlativo è stato il rendimento dei singoli difensori che non hanno mai perso duelli negli uno contro uno: superba la prova di Mario Rui al cospetto di Salah, gigantesco Koulibaly, prezioso di testa Manolas e già una garanzia Di Lorenzo a destra in fase di contenimento contro un osso duro come Manè.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO