Champions, Napoli da impazzire: super Insigne piega il Liverpool

Una partita perfetta. Gigantesca, dominata da parte degli azzurri contro il forte Liverpool di Klopp. Gli azzurri s'impongono 1-0 con un gol nel finale di Insigne dopo una clamorosa traversa colpita da Mertens e tante occasioni. Per gli azzurri un rilancio Champions alla grande.



RILEGGGI LA DIRETTA



LA PARTITA

(a cura di Marco Perillo)



Subito il Liverpool pericoloso con Firmino, ma la difesa azzurra libera. Gli esterni Maksimovic e Mario Rui partono bassi, per contenere la furia offensiva dei Reds. Gli azzurri cercano di affidarsi alle folate di Insigne ma gli uomini di Klopp si difendono talvolta in sei. Al 10' Insigne tira e fa la barba al palo, eppure avrebbe potuto passare a Callejon che era libero. Al 18' Keita si fa male, dentro Anderson.



Il Napoli gioca meglio del Liverpool in questo avvio: possesso palla e verticalizzazioni. Manca l'ultimo tocco, quello decisivo. In una percussione Koulibaly si fa ammonire ingenuamente. Quando i Reds attaccano, i partenopei difendono con più uomini. Il San Paolo spinge ad ogni tentativo offensivo; al 32' Milik impegna Alisson.



Al 38' i Reds provano a creare problemi da fuori area ma il tentativo è vano. Al 42' il Napoli si distende ma il passaggio estremo di Fabiàn Ruiz è lungo. Al 45' Hamisk libera Callejon con un gran taglio ma lo spagnolo è in offside. Ci prova ancora Milik di testa, poi è lotta su ogni pallone fino al fischio di fine primo tempo.



A inizio ripresa buona occasione per Insigne ma l'attaccante di Frattamaggiore non è preciso nello stop. Pochi minuti e Milik ci prova dalla distanza, Alisson si salva come può. Ci prova anche Fabiàn ma il tiro è centrale.



A centrocampo Allan è pazzesco, sottrae una mole di palloni agli avversari. Gli azzurri provano a pungere sulle fasce, ma la squadra di Klopp ci mette sempre una pezza. Milik ci prova ancora al 58' ma il suo tiro è sbilenco.



Ci sono più spazi a centrocampo e la partita può essere decisa da un contropiede. Salah è sempre pericoloso quando entra in area, eppure la difesa partenopea ha gli occhi bene aperti.



Dopo un pericoloso tiro di Salah dalla distanza, Ancelotti gioca la carta Verdi per Fabiàn e Mertens per Milik. Al 71' Verdi va al tiro da buona punizione ma finisce alto. Al 72' Ospina salva in uscita su Mané. Un minuto dopo Mertens lancia Callejon ma è fischiato un fuorigioco. Al 74' ancora lo spagnolo al tiro ma i Reds si salvano sulla linea.



Klopp fa entrare Fabinho per Milner. Il Liverpool insiste e spinge, il Napoli stringe i denti. Esce Hamisk - un po' meglio del solito - per il fresco Zielinski.



All'80' Mertens colpisce una traversa clamorosa a tu per tu con Alisson. Una sfortuna incredibile. All'85 Ospina decisivo in uscita su Salah. Klopp fa uscire Mané per l'esperto Sturridge.



Ma all'89' arriva l'apoteosi. Callejon s'invola in contropiede e serve Insigne che la spinge alle spalle di Alisson. Napoli in vantaggio, delirio al San Paolo.



Il Liverpool non ci sta e spinge ulteriormente, il Napoli si difende a spron battuto. L'arbitro fischia ed è festa grande.





NAPOLI (4-4-2) 25 Ospina; 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 33 Albiol; 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 8 Fabiàn; 6 Mario Rui, 24 Insigne, 99 Milik. All. Ancelotti.A disposizione: Karnezis, Hysaj, Diawara, Rog, Zielinski, Mertens, Verdi.13 Alisson Becker, 66 Alexander- Arnold, 12 Gomez, 4 Van Dijk, 26 Robertson, 7 Milner, 5 Wijnaldum, 8 Keïta, 11 Salah, 9 Firmino, 10 Mané. All. Klopp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA