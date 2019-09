Champions, l'avviso del Liverpool: «Attenti, a Napoli rischio rapine»

di Dario Sarnataro

«A Napoli attenti a rapine, aggressioni e agguati». Il Liverpool non le manda a dire e con uno spietato comunicato diffuso ieri ha messo in allerta i 3000 tifosi attesi domani sera al San Paolo. Una nota molto discutibile, che ha destato sorpresa a Napoli, suscitando ira e polemiche dal mondo del web a quello dei tifosi azzurri.



Nella nota la società addirittura espone una sorta di «vademecum» per la trasferta. Ai tifosi dei Reds è sconsigliato, innanzitutto, di recarsi al San Paolo da soli e, nel contempo, viene indicata la Stazione Marittima come snodo per il trasporto collettivo, e scortato, verso il San Paolo attraverso alcune navette.



