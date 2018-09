Deroga dell'Uefa sui seggiolini, Napoli-Liverpool al San Paolo

di Roberto Ventre

C'è già grande attesa per la Champions League e i tifosi azzurri hanno cerchiato in rosso due date sul calendario per due appuntamenti prestigiosissimi al San Paolo: il 3 ottobre, giorno della sfida contro il Liverpool di Klopp, e il 6 novembre quando a Fuorigrotta tornerà Cavani con il Psg.



L'Uefa ha concesso ieri una deroga al Napoli per la sostituzione dei sediolini allo stadio San Paolo: è arrivato il via libera per giocare a Fuorigrotta con il Liverpool anche se per quella sera non dovesse essere completato l'intervento e allo stadio restassero ancora quelli esistenti. Quindi, l'esordio europeo non è rischio ma il Comune di Napoli dovrà comunque mettere a norma lo stadio secondo le disposizioni Uefa: verranno sostituiti in tutti i settori i vecchi sediolini con nuovi di colore azzurro (solo in tribuna saranno reclinabili e avranno i braccioli). Altri lavori prioritari riguarderanno i servizi igienici che verranno completamente rifatti. La prossima settimana è previsto l'incontro tra l'amministrazione comunale e il commissario delle Universiadi Basile: tra gli argomenti c'è il San Paolo e dopo la riunione potranno essere stabiliti con più esattezza i tempi degli interventi.



Due partite in cui si prevede il tutto esaurito al San Paolo come in occasione di altre sfide di grande richiamo: nell'ultimo match con il Real Madrid venne stabilito il record d'incasso con 4.4 milioni. Per la vendita dei biglietti con il Liverpool bisognerà ancora attendere una quindicina di giorni: appena il club azzurro darà il via libera all'acquisto dei tagliandi scatterà la caccia al biglietto.



