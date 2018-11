Domani si gioca la quarta gara del girone di Champions del Napoli che ospiterà il Psg. Oggi Carlo Ancelotti presenta la sfida.







«Il gruppo sta bene, abbiamo recuperato bene dopo l’Empoli. Sappiamo l’importanza della gara e quello che dobbiamo fare, siamo carichi nella maniera giusta per fare il meglio delle nostre possibilità. Nella partita di andata loro hanno utilizzato due strategie differenti, ora non so quale andranno a utilizzare e a seconda di quello che sceglieranno cambierà un po' anche la nostra. Al momento è tutto indecifrabile. Sarà un piacere ritrovare e rivedere Buffon, ancora motivato a questi livelli nonostante la non più giovane età. C’è grande affetto per l’amico e rispetto per il professionista che è. Non c’è mai un momento giusto per affrontare squadre forti come il Psg. C’è fiducia per quel che abbiamo fatto all’andata, ma resta una gara complicata. Quello che vogliamo fare è ripeterci in campo, se non facciamo bene da difficile diventa impossibile. Il Psg è cambiato molto da quando lo allenavo io. Il progetto è cresciuto e si sta realizzando. Credo manchi poco per l’obiettivo finale che è vincere la Champions, ma sono già tra i più forti in Europa. Il girone rimane dopo tre partite ancora molto equilibrato e incerto, come noi il Psg non giocherà la partita facendo calcoli. Di sicuro verranno per vincere, ma perché è nella mentalità delle grandi squadre. Fare speculazioni sulla classifica è difficile. È tutto molto equilibrato e questa è una cosa molto positiva, al sorteggio eravamo la terza ruota del carro, e adesso siamo lì».



Con Carlo Ancelotti anche Josè Callejon. «Sarà tra le gare più importanti giocate qui a Napoli da me perché può valere tanto nell’economia del girone. Abbiamo sempre avuto squadre forti negli ultimi anni, non so dire se questa è la più forte in assoluto. Da tanti anni giochiamo insieme, il gruppo si conosce ogni anno di più. Siamo cresciuti in maturità perché abbiamo giocato tante partite importanti con lo stesso gruppo di calciatori, miglioriamo stagione dopo stagione. Anche la gara di andata è stata difficile perché loro sono una grande squadra. Ora c'è anche Callejon, ma loro erano forti anche senza di lui. A noi interessano solo i tre punti. È vero che mi manca il gol, ma sono tranquillo. Sto aiutando la squadra e sto facendo assist per i miei compagni. Alla prima occasione che avrò la butterò dentro e mi sbloccherò. Siamo consapevoli di essere una squadra forte e matura, poi da quando è arrivato Ancelotti abbiamo preso una strada bellissima, ci ha dato grande consapevolezza».

