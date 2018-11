di Roberto Ventre

La lunga vigilia di Castel Volturno per gli azzurri impegnati stasera nel match contro il Psg decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L'abituale sgambatura mattutina prima delle partite europee. Stavolta salvo sorprese dell'ultima ora la formazione è già fatta. Ancelotti si affiderà alla stessa squadra del Parco dei Principi che pareggiò 2-2, raggiunta nei minuti di recupero da una rete di Di Maria.



In porta Ospina, difesa a quattro con l'innesto di Maksimovic terzino destro, mossa vincente in Champions League, coppia centrale Albiol-Koulibaly e Mario Rui laterale sinistro. Centrocampo a quattro con Callejon, Allan, Hamsik e Fabian Ruiz. In attacco i piccoletti Insigne e Mertens.



Massima concentrazione ma anche serenità: Ancelotti sta cercando di non alzare troppo il ivello di tensione per partite del genere. Squadra a riposo dopo pranzo: a metà pomeriggio dopo la merenda è prevista la riunione tecnica, il momento in cui il tecnico azzurro comunicherà la formazione alla squadra e poi lo spostamento in pullman allo stadio San Paolo.

