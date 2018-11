Napoli-Psg, l'assedio dei tifosi all'hotel di Cavani: «Vinciamo noi»

di Gennaro Arpaia

La notte è volata via tranquilla, il Paris Saint Germain è sereno anche se rinchiuso nella sua roccaforte d’oro del centro città. Nessuno spiffero può impensierire gli uomini di Tuchel, carichi abbastanza per una gara che potrà dire molto sul loro presente e futuro.







All’esterno, però, una città che in trepidante attesa vuole portare a casa un ricordo di questa due giorni a metà tra Parigi e Napoli. Tanti i napoletani, curiosi e tifosi, presenti ieri sera all’arrivo della squadra parigina a Palazzo Caracciolo, la struttura del quartiere San Lorenzo che ha accolto a braccia aperte il Psg. Tanti anche quelli che si sono ripresentati a San Giovanni a Carbonara già dalle prime ore di questa mattina. C’è attesa, c’è tensione, ma c’è anche tanta allegria, lo spirito migliore per prepararsi ad una gara che sarà evento.







E allora ecco sciarpe e gagliardetti, un manipolo di tifosi che hanno rinunciato a qualche ora libera o a qualche lezione universitaria per provare ad agganciare uno dei campionissimi francesi. Cavani il più acclamato, ovviamente. «Ha lasciato un segno indelebile, Napoli lo ama e speriamo di poterlo rivedere in campo ma dalla nostra parte». Anche Mbappé, Neymar e Di Maria, però, tra i più attesi e trasformati in pizza dalle mani dell’abile pizzeria D’Angelo.



Oltre le emozioni, però, anche una gara importantissima da giocare. «Siamo carichi, aspettiamo una gara come quella dell’andata. Ma stavolta vinciamo noi». I tifosi all’esterno del Caracciolo sono certi che il Napoli in campo stasera regalerà altre soddisfazioni. «Ancelotti ci stupisce ogni volta, sarà una gara dura ma questo Napoli è un gruppo forte e potrà avere la meglio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA