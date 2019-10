Il Napoli verso Salisburgo: rientra Lozano, rebus Maksimovic

La vittoria sul Verona è già un lontano ricordo. Il Napoli di Carlo Ancelotti torna subito al lavoro per preparare l'importantissima sfida di Champions League a Salisburgo. Una gara in cui l'allenatore potrà contare su quasi tutto il gruppo a disposizione, visto il rientro di Hirving Lozano agli allenamenti e che i soli assenti alla seduta di allenamento domenicale sono stati Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj.



L'albanese lavora per rientrare quanto prima dalla frattura rimediata a Torino, ma di certo non sarà a Salisburgo. Discorso diverso per il centrale serbo che, a causa dei guai muscolari, è fuori dal gruppo da diverse settimane e lavora per recuperare la forma. Oggi allenamento mattutino a Castel Volturno, con Ancelotti che svelerà la lista di convocati per la partenza di domani verso l'Austria.

