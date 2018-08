Champions, Napoli nel gruppo di ferro: ecco perché non è affatto finita

di Francesco De Luca

Il girone di ferro - lettera C come castigo - non avvilisce Mr Champions Ancelotti. «Giochiamo contro due candidate alla vittoria ma sarà difficile anche per loro affrontare il Napoli». È così che si dà la carica alla squadra in vista delle super sfide contro il Liverpool vice campione e il Paris St. Germain.



Il valore di mercato delle rose allenate dai tedeschi Klopp e Tuchel mette Reds e Psg al di sopra degli azzurri: 880 milioni per gli inglesi e 820 per i francesi. Quello che si temeva, e cioè l'abbinamento alla più pericolosa delle squadre di terza fascia, è purtroppo accaduto: il Napoli dovrà sfidare il Liverpool, che nel sorteggio si è trovato dietro agli azzurri, alla quinta partecipazione alla Champions in otto anni grazie ai risultati firmati da Mazzarri e Sarri.



Il Paris St. Germain ha i migliori attaccanti al mondo: il formidabile Neymar (valutazione 200 milioni), il campione del mondo Mbappé (150) e il Matador Cavani, che effettivamente metterà piede al San Paolo non per indossare nuovamente la maglia azzurra - ipotesi sempre smentita da De Laurentiis - ma per affrontare la sua ex squadra per la prima volta da avversario dopo l'amichevole giocata tra i fischi cinque anni fa. In questo Dream Team che l'emiro Al-Thani sogna di vedere ai vertici d'Europa è entrato anche Buffon, mentre un portiere di grande valore, Alisson, è stato il grande colpo del mercato del Liverpool. Klopp ha altri fuoriclasse, come Salah, Fabinho, Naby Keita e Firmino. Nell'amichevole di inizio agosto ha travolto gli azzurri (0-5) ma quella partita non può e non deve far testo: era una fase sperimentale, il Napoli sarà tutt'altro nelle sfide che contano.



Quali argomenti può mettere in campo Ancelotti, al di là della sua solidissima esperienza internazionale, per affrontare due rivali tra le più forti al mondo? Il Napoli è cresciuto in questi anni: ha rafforzato la sua posizione in Italia e si è fatto apprezzare nelle coppe, perdendo ma complessivamente non sfigurando contro avversarie del livello del Real Madrid negli ottavi 2016-2017 e del Manchester City nel girone 2017-2018. Andando più lontano, si può ricordare il girone del 2011, quello in cui City e Bayern sembravano sicuri qualificati per gli ottavi e invece Mazzarri e i suoi uomini, guidati da Cavani e Lavezzi, riuscirono ad arrivare al secondo posto (dietro ai tedeschi) e a sfiorare il colpo sul Chelsea, che avrebbe vinto la Champions con Di Matteo in panchina. Il recupero di un attaccante forte come Milik è ulteriore punto a favore di una squadra che non affronterà la competizione come un anno fa: la fisicità conta. Mr Champions è stato chiaro: il Napoli vuole battersi su tutti i fronti, dunque non dovrebbe essere fissata una priorità come era accaduto con Sarri, quando fin dal primo turno del girone venne fatta una scelta per puntare allo scudetto. C'è anche il precedente della Roma a incoraggiare gli azzurri. Nel 2017 i giallorossi finirono in un girone altrettanto di ferro, sembravano spacciati perché i favori del pronostico erano per Atletico Madrid e Chelsea e invece sarebbero riusciti non solo a superare la prima fase ma anche ad arrivare alla semifinale, persa contro il Liverpool.Saranno sfide magnifiche, da affrontare senza timore perché Ancelotti saprà prepararle nel modo migliore: il rispetto è una cosa (e bisogna averne nei confronti di chi - spesso sottraendosi alle regole del fair play finanziario - fa ogni anno maxi-investimenti sul mercato) e la paura un'altra, distante dal calcio di Carlo, che porterà in Champions una squadra consapevole delle difficoltà di questo raggruppamento ma anche della sua forza tecnica e morale. Peraltro, in ottobre è previsto il ritorno di Ghoulam - fuori da quasi un anno - sulla fascia sinistra mentre quello di Meret potrebbe concretizzarsi in campionato perché Ospina, ancorché imperfetto al debutto contro il Milan, ha maggiore esperienza del giovanissimo collega portiere. Saranno notti magiche in un bruttissimo stadio: il contrasto tra il San Paolo e cattedrali del calcio come Parco dei Principi, Anfield Road e Marakanà, la casa della Stella Rossa, sarà avvilente. La sfortuna ha giocato un altro brutto scherzo al Napoli, maledettissima l'urna dell'Uefa. Ma chi non ha nulla da perdere - ad Ancelotti non è stato chiaramente affidato il mandato di vincere la Champions - può avere la capacità di trovare motivazioni altissime ed è su quelle che punta il tecnico di fronte all'indiscutibile gap tecnico: la grande sfida è capire se è anche insuperabile.

