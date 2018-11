Napoli-Stella Rossa, Ancelotti avverte: «Coglioni se non passiamo il turno»

di Roberto Ventre

Inviato a Castel Volturno



Carlo Ancelotti non si nasconde: «Se non passiamo siamo dei coglioni», ha detto l'allenatore alla vigilia della sfida di Champions League contro la Stella Rossa. Del resto, «finora abbimo fatta molto bene, ora ci manca la ciiegina sulla torta». Poi entra nel merito del match contro la Stella Rossa: «Sarà una partita importante ma non decisiva perché credo che poi tutto si risolverà all'ultima giornata perché questo girone è molto equilibrato. Sarà una partita difficile contro una squadra compatta che si difende bene. Rispetto al match di andata dobbiamo aggiustare quel poco che ci è mancato per vincere».



Vuole un approcco completamente diverso rispetto a quello con il Chievo, Ancelotti: «Ne abbiamo parlato, c'è bisogno subito d'intensità su ogni pallone e di grande attenzione». Una partita diversa rispetto a quelle precedenti con Liverpool e Psg. «Avremo piu spazio nella nostra metà campo e meno nella loro. Dovremo essere bravi ad attaccare con lucidità perché gli sspazi saranno molto stretti».​La formazione, in difesa il dubbio tra Maksimovic e Hysaj, in attacco ra Milik e Mertens. Testa solo sulla partita del San Paolo. «Non pensiamo a Psg-Liverpool, ci informeremo a fine partita. La spinta del San Paolo è molto importante, l'urlo Champions si sente anche da casa. Qui è il più bello in assoluto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA