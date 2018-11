Psg, il gran ritorno di Buffon: «Con Ancelotti è un Napoli tosto»

Napoli e il San Paolo rappresentano per Gigi Buffon un mix di ricordi non da poco. Perché un anno fa la vittoria a Fuorigrotta rimise in pista la Juventus nella lotta scudetto e un colpo di testa di Koulibaly qualche mese dopo alla Stadium richiava di rovinargli l'addio al bianconero. Se nell'immaginario di molti italiani Gigi è Superman, la Champions allora è la sua kryptonite. Perché è l'unica coppa che gli manca, perché un anno fa gli ha fatto perdere le staffe contro il Real Madrid in quella che sembrava poter essere la sua ultima gara europea.



E invece no. Quella è stata sì l'ultima gara di Buffon in Champions, ma con la maglia della Juventus. Il suo percorso è continuato altrove. A Parigi. E domani tornerà a giocare in Europa dopo i tre turni di squalifica dopo la lite con l'arbitro Oliver. «Conosco bene lo stadio e so che è difficile vincere qui perché l’ambiente è molto caldo. La squadra e i tifosi hanno un grande feeling. Per noi è importante provare a vincere la gara. Ma secondo me non sarà facile perché il Napoli che ho visto a Parigi è una squadra da rispettare. Non è una partita normale perché sappiamo che dobbiamo vincere, ma l’importante è non perdere perché abbiamo ancora le sfide con Liverpool e Stella Rossa. Se ho continuato a giocare a 40 anni è perché sono conscio che questo lavoro regala emozioni uniche. Avendo questa consapevolezza aver avuto la fortuna di poter rientrare in una partita così importante a Napoli è un qualcosa che inevitabilmente mi regala delle scosse importanti. Spero di fare una buona gara dopo l’esilio forzato. Ricambio i compolimenti ricevuti da Ancelotti. Carlo è una persona speciale e lo sappiamo tutti: ha il potere che hanno in pochi, far diventare le sue squadre le seconde squadre di tutti. È riuscito in un mondo complicato come il nostro a farsi apprezzare e soprattutto a vincere. Ha qualcosa di diverso rispetto agli altri».Poi una battuta sulla scorsa stagione. «Per una settimana ho pensato di non vincere più lo scudetto per dei meriti evidenti del Napoli. Ma rispetto a un anno fa la prima cosa che balza all’occhio è il tipo di consapevolezza diverso che ha il Napoli nella gestione delle gare. Con Sarri giocava benissimo ma sembrava che se non andavano a 2.000 all’ora crollava tutto, ora vedo che da alla partita il ritmo che la partita richiede ed è più consapevole della gara».

