Champions, Tuchel sfida il Napoli: «Ma non ho deciso su Cavani»

di Bruno Majorano

Dopo il pareggio in extremis grazie a una magia di Di Maria nella gara di andata, il Psg si prepara ad affrontare il Napoli al San Paolo. Nella conferenza stampa della vigilia ha parlato l'allenatore dei francesi Tuchel.



«Mbappé ha solo 19 anni e deve ancora migliorare, ma è già tra i migliori giocatori al mondo. Non so chi giocherà tra Draxler e Rabiot. Cavani è partito con noi, ma decideremo domani se giocherà. Il Napoli è una squadra forte e compatta, giocano da anni insieme e hanno automatismi, qualità in attacco e sono ordinati in difesa. Ma vogliamo vincere lo scontro diretto dopo il 2-2 dell’andata. E’ stata come la fine del primo tempo. Siamo fiduciosi dopo due vittorie importanti con Marsiglia e Lille. Sarà una grande sfida, il 2-2 dell’andata è un risultato meritato anche se potevamo giocare meglio, la prima mezzora non è stata al nostro solito livello. Verratti ha fatto un errore, sono cose che succedono, ma è stato sempre presente agli allenamenti ha fatto un match eccezionale contro il Lille. Non ha fatto una cos professionale ma è giovane e ce lo mettiamo alle spalle. Buffon e Thiago Silva sono molto importanti gigi conosce l’ambiente, conosce il Napoli ed è importante per lo spogliatoio. E’ una leggenda. Abbiamo tanta fiducia anche in Areola ma ora Gigi non è più squalificato e merita di giocare sopratutto in Italia contro una squadra che conosce. Ma sono orgoglioso di avere due grandi portieri di qualità. Non c’è alcuna competizione tra i due. Potremmo giocare con 4 attaccanti, ma può essere anche una difficoltà. Sveglieremo tra stasera e domani, cercheremo di essere pericolosi in attacco».

