La Stella Rossa ha un tifoso in più, Djokovic: «Che euforia per il Napoli»

Dopo aver battuto di misura la Fiorentina al San Paolo, il Napoli di Carlo Ancelotti è atteso dall'esordio in Champions LEague. La prima gara del girone europeo non sarà di certo più facile delle altre, visto che al Marakana di Belgrado gli azzurri se la vedranno contro la Stella Rossa ed i suoi scatenati sostenitori. Tra i tifosi più accaniti dei serbi anche Novak Djokovic, il campione mondiale di tennis che ha fatto visita alla squadra del cuore ieri, in occasione dell'ultimo match di campionato».



«Sento l'euforia che c'è per la Champions. È stato un onore incontrare la squadra, gli auguro il meglio anche se purtroppo non sarò allo stadio contro il Napoli», ha detto il tennista. Appena vinti gli US Open, Djokovic ha approfittato del tempo libero a Belgrado per correre allo stadio e mostrare ancora una volta la sua vicinanza ai colori biancorossi. «Presidente del club? No, grazie, questo non è il mio posto», ha scherzato il campione, che ci ha tenuto anche a fare i complimenti alla squadra e all'allenatore Milojević per quanto fatto negli ultimi mesi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA