Hamsik fa chiarezza sul futuro: «Sono un giocatore del Napoli»

Dopo il tanto rumore per una sua possibile partenz, Marek Hamsik ha parlato ai medi slovacchi. «Sono ancora un giocatore del Napoli». Ha detto il capitano azzurro al portale Webnoviny.sk. Del suo futuro e del cambio di allenatore in casa Napoli: «Non ci sono novità sul mio futuro, ho un contratto con il Napoli per altri tre anni. Non so nulla di nuovo. Con Ancelotti ci siamo sentiti telefonicamente, sarebbe un grande onore giocare con uno così grande, che ha vinto più di venti trofei. De Laurentiis ha portato uno che ha vinto tanto, questo mi rende felice. Quando una persona è abituata a vincere porta una mentalità vincente e qualcosa di nuovo alla squadra. Con Ancelotti ci siamo già sentiti al telefono. Ha vinto più di venti trofei, sarebbe un onore per me avere un allenatore del genere. Sarà un grande per il Napoli».



Sarri? «Ha lavorato benissimo, forse c’è un punto dove non si può dare di più. Non bisogna però dimenticare il grande lavoro fatto, ma nei grandi club dopo tre anni spesso gli allenatori cambiano, non facciamone una tragedia. Per fortuna il presidente ha portato un grande tecnico. Per la prima volta nella storia una squadra che ha fatto 91 punti non ha vinto il Titolo. Possiamo però essere orgogliosi di quanto fatto, in questa stagione sono riuscito a superare il record di Maradona e sono contento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA