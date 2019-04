Chievo, Di Carlo avverte il Napoli «Vogliamo 3 punti per evitare la B»

«Quest'anno è successo di tutto e siamo consapevoli di poter retrocedere domani. Ma bisogna mantenere la testa alta, dobbiamo fare una partita da Chievo. Le nostre ultime partite vogliamo giocarle al meglio». Domenico Di Carlo sprona i suoi, il chievo non vuole lasciare spazio al Napoli e retrocedere proprio domani, proprio davanti al pubblico di casa. «Vogliamo una gara coraggiosa domani, vogliamo prenderci i tre punti e provarci fino alla fine. Dalla partita d'andata contro il Napoli siamo stati sempre propositivi».



L'allenatore dei clivensi scaccia via la sfortuna delle ultime settimane. «Personalmente sono molto arrabbiato. Ma allo stesso tempo vado avanti a testa alta perché abbiamo lavorato tanto, anche se non siamo riusciti a raccogliere per come abbiamo lavorato. Mi dispiace per la squadra, per i tifosi e per la nostra società. Questi punti non sono quelli che il Chievo si merita» ha detto in conferenza. «Qui nessuno si tira indietro, tutti cercheremo di fare il meglio possibile. Le analisi si faranno a fine stagione, oggi il Chievo ha nel dna 17 campionati di Serie A, l'esperienza, un grande presidente e tifosi che hanno mostrato attaccamento e che dovranno esser portati verso la positività».



Sulla squadra che affronterà il Napoli al Bentegodi. «Proseguiremo nella linea giovani anche domani», ha confermato. «In questi giorni si sono allenati tutti a eccezione degli infortunati Jaroszynski e Schelotto. Questo gruppo ha dei bravi ragazzi e degli ottimi uomini, dei professionisti. I giocatori del Chievo hanno grande professionalità, chiaramente con i pregi e i difetti che si sono visti finora. Domani giocherà Vignato, sarà la sua seconda partita. Rientreranno Hetemaj e Giaccherini».

