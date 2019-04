Live Chievo-Napoli 0-1 Primo gol dell'anno per Koulibaly

Chievo e Napoli si affrontano quest'oggi al Bentegodi nel match domenicale delle ore 18. I veneti vengono dal pesante rovescio di Bologna nel posticipo di lunedì scorso, partita che i felsinei hanno vinto per 3-0, mentre il Napoli, secondo in classifica con 64 lunghezze, vuole riscattarsi dopo il deludente pareggio casalingo col Genoa, 1-1, e portare a casa i 3 punti per rinsaldare la piazza d'onore finale dietro la pressoché imbattibile Juventus.



Sono 10 i precedenti giocati a Verona tra Chievo e Napoli in una partita valida per il campionato di Serie A: 4 le vittorie interne, un solo pareggio (0-0 nel girone di andata dello scorso torneo) e 5 le affermazioni degli ospiti, l'ultima delle quali nel febbraio 2017, 1-3 grazie alle reti di Insigne, Hamsik, Zielinski e al gol della bandiera di Meggiorini. Ultima vittoria del Chievo nel marzo 2013, un secco 2-0 in virtù delle reti messe a segno da Dramé e da Thereau per i padroni di casa.



Avvio in sordina degli azzurri a trazione anteriore, ma al 5' Zielinski va al tiro dalla distanza e spreca una buona occasione. Allo stesso modo poco dopo Mertens, che non trova la porta. Il vantaggio è questione di tempo e arriva al 15' da angolo con Koaulibaly di testa. Per Kalidou prima rete stagionale.



Un altro difensore, Chiriches, divora poco dopo la palla del raddoppio. Azzurri padroni del campo, complice un Ancelotti attento più che mai. Senza grossi sussulti termina così il primo tempo.



Ospina, Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabiàn, Insigne; Mertens, Milik. A disposizione: Meret, Karnezis, Malcuit, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Allan, Verdi, Gaetano, Ounas, Younes.Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Vignato, Dioussè, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski.

