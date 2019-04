Juwara, selfie con l'idolo Koulibaly e Kalidou gli regala la maglia

È arrivato dal Gambia in Italia nel 2016, su uno di quei barconi della disperazione che ormai nemmeno fanno più notizia. e la sua vita è cambiata grazie al calcio. Musa Juwara non è ancora 18enne ma a Verona tutti parlano bene di lui e del suo talento, tanto da essere inserito negli ultimi mesi nella lista del The Guardian per migliori 60 giocatori nati nel 2001.



Una storia che sembra a lieto fine e un talento tutto da coltivare, ma nel frattempo il giovane Musa ha approfittato del match contro il Napoli per salutare uno dei suoi idoli come Kalidou Koulibaly, senegalese e tra i calciatori africani più rappresentativi in giro per il mondo. Il centrale del Napoli gli ha regalato anche la maglia della doppietta con cui ha di fatto mandato in B il Chievo.





